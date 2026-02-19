Al menos 11 detenidos tras los incidentes en el Congreso

Tres hombres fueron arrestados por daño y resistencia a la autoridad y otras cinco personas, dos menores, quedaron demoradas por robo en modalidad piraña.

Al menos 11 personas fueron detenidas este jueves luego de los incidentes registrados durante la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso de la Nación Argentina.

Según informó la Policía de la Ciudad, tres hombres mayores de edad fueron arrestados por los delitos de «daño» y «resistencia a la autoridad» en el marco de los disturbios en la Plaza del Congreso.

Además, otras cinco personas -dos de ellas menores de edad- fueron demoradas en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo, acusadas de «robo en modalidad piraña».

Las detenciones se produjeron tras los enfrentamientos y desmanes registrados en la concentración, mientras se desarrollaba el debate por la reforma laboral en el Parlamento.

fuente:diariochaco