Agredió a su ex, secuestró a un bebé e intentó fugarse al ver a la Policía: quedó detenido

Una mujer de 27 años denunció haber sido agredida por su ex pareja en Colonia Aborigen, en la madrugada de este martes. El acusado, además, se llevó a un bebé sin autorización. En el marco de este hecho de violencia de género, intervinieron las autoridades correspondientes. La víctima fue quien dio aviso a la Policía y lograron aprehender a un ciudadano de 25 años.

La denunciante relató el momento violento que le tocó atravesar y aseguró que el hombre se llevó a su hija de un mes de vida hacia una zona de monte. Es así que, de forma inmediata, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda, logrando localizar al señalado a unos 500 metros del domicilio.

En el mismo operativo, recuperaron a la pequeña en buen estado de salud. Por su parte, el denunciado fue reducido tras intentar darse a la fuga y lo trasladaron al hospital para realizarle un examen médico. Luego, fue puesto a disposición de la Justicia y del caso tomó conocimiento la Fiscalía en turno.

Por último, la damnificada fue asistida por personal de salud, constatándose lesiones leves compatibles con la agresión denunciada, mientras que la menor se encontraba en buen estado.