Agónico y sufrido: en otro partido flojo, For Ever empató 2 a 2 con San Telmo

En su primer partido como local en el año, el Negro apenas pudo lograr la igualdad con dos goles de penal, ante un «Candombero» que jugó con uno menos los ultimos 15 minutos.

Ramirez ejecutando el penal. Foto: prensa For Ever

En una agradable noche de verano chaqueña, For Ever y San Telmo protagonizaron un partido extraño y confuso, donde gracias a un penal agónico para el local, no pudieron sacarse diferencias y terminaron 2 a 2. Así, el encuentro dejó un sabor amargo para ambos: para el «Candombero» porque estuvo a tan solo un minuto del del triunfo; para el Negro, porque, a pesar de que rescató un punto, no pudo tener un buen desempeño en su cancha.

PRIMER TIEMPO

En los primeros minutos, el conjunto chaqueño mostró una cara totalmente distinta a la de la primera fecha contra Acassuso. Los seis cambios que metió Ricardo Pancaldo le dieron al equipo más intensidad y dinamismo, lo cual hacia que, sin tener un juego vistoso, se generen aproximaciones de peligro gracias a la presión y recuperación, siendo el local el claro protagonista del encuentro.

La visita por su parte apostaba a tirar pelotazos a la espalda del marcador derecho de For Ever, Alan Luque, quien respondía firme y, además, fue uno de los mejores del partido , tocando y jugando junto a Imanol Enriquez y Juan Manuel Carrizo por ese costado diestro, donde el Negro mostró su mejor juego sobre todo en ese inicio de partido.

Y fue el propio Enriquez el que, pasados los 15’, generó un penal quedando mano a mano con el arquero que, al ser gambeteado por el delantero, se tiro al suelo y lo derrumbó dentro del área. Fue el número 5, Gabriel Ramirez (ex San Telmo) quien se hizo cargo de la pelota y convirtió el gol para la merecida ventaja del Negro.

Luego del gol, el local sintió el desgaste físico de los primeros minutos, y San Telmo, en los pies de su número 10, Elías Peralta, comenzó a manejar la pelota y tomar la iniciativa para buscar el empate.

Fue así que, en el minuto 29 el número 6 de la visita, Emanuel Díaz, se elevó por los aires para conectar el centro que lanzó Gabriel Paredes desde el córner y con un cabezazo violento y preciso, vencer a Nicolás Caprio. For Ever volvió a buscar la ventaja, pero el partido se demoró unos minutos por un hincha que se negaba a bajar de la reja, enfriando el envión del equipo.

En ese mismo momento, el aliento de la popular se apagó y minutos después se escuchaban estruendos desde las afueras del estadio. Diario Chaco pudo saber que esto se debió a un enfrentamiento entre la seguridad e hinchas que intentaban ingresar a las tribunas. Esa confusión enrareció el clima, aunque desde la tribuna de calle 15 se intentaba romper el silencio y empujar al equipo.

Sin embargo, minutos antes del final el lateral izquierdo del Negro, Lucas Pruzzo (uno de los puntos más bajos del equipo junto a David Valdéz) perdió la pelota y tras una buena conexión por la derecha, San Telmó llegó al gol en los pies de Paredes para irse al descanso en ventaja.

SEGUNDO TIEMPO

En el comienzo del complemento For Ever parecía decidido a encontrar la igualdad, yendo para adelante y logrando una serie de corners que inquietaban a la visita. Pero esta intensidad duró apenas un momento y rápidamente se vio a los jugadores cansados, con impresiciones y llegando tarde a todos los cruces.

Pancaldo metió mano en el banco y los cambios volvieron a impulsar al equipo, aunque, dominado por los nervios, no logró la claridad en nigún momento. Por su parte, San Telmo inquietaba con contras y despertaba la ira de todo el estadio haciendo tiempo, algo que el árbitro Franklin (de muy mal desempeño) no pudo manejar. Fue en una de estas oportunidades donde, abusando de esta «picardía»y en otro episodio poco claro, el juez terminó echando a Peralta, a 10 minutos del final.

A pesar del empuje, el final se aproximaba y parecía que el Candombero iba a sellar una valiosa derrota de visitante. Pero en una arremetida de For Ever, un jugador de la visita tocó claramente la pelota con la mano y el árbitro cobró penal. El ingresado Leonardo Marinucci se hizo cargo del tiro y lo cambió por gol en el minuto final de juego.

No hubo tiempo para más y así el Negro rescató un empate que, teniendo en cuenta que el torneo recién inicia, termina siendo valioso, aunque con muchas cosas que mejorar para volver a ser protagonistas del torneo como el año pasado.