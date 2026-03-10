AFA presentó LPF Play: qué partidos se podrán ver gratis en la plataforma

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un paso estratégico este lunes 9 de marzo con el lanzamiento oficial de LPF Play. Se trata de una apuesta por la digitalización del fútbol local a través de una plataforma de streaming propia que busca centralizar las transmisiones y expandir el alcance de las categorías que hoy no cuentan con pantalla masiva.

Aunque la plataforma ya funcionaba con contenidos complementarios —como conferencias, resúmenes y fútbol juvenil—, la gran novedad es la incorporación progresiva de las divisiones de ascenso y la confirmación de su gratuidad.

Fue el presidente Claudio «Chiqui» Tapia quien encabezó este lunes el lanzamiento. El dirigente afirmó que, con esta plataforma, se logra que el contenido deportivo vuelva a ser gestionado directamente por la dirigencia.

“Estamos orgullosos de LPF Play. Logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol”, destacó el presidente de la AFA.

Qué partidos serán transmitidos en vivo por LPF Play

«Se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones. 353 goles transmitidos, 1517 jugadores transmitidos. Primera Nacional, Primera C, Proyección, la Selección Femenina, y el Federal A que lo vamos a transmitir, como lo prometimos», dijo Tapia en la presentación.

De esta manera, según detalló Miguel Rubio, encargado de prensa de la AFA, en diálogo con Cadena 3, el plan de despliegue será escalonado:

Fase 1: Primera Nacional.

Fase 2: B Metropolitana y Primera C.

Fase 3: Torneo Federal, Futsal y fútbol juvenil.

Qué va a pasar con las transmisiones de la Primera División

A pesar de las expectativas generadas por declaraciones previas de dirigentes como Emeterio Farías —tesorero de la Liga Cordobesa— sobre la posibilidad de ver todo el fútbol de forma gratuita, la realidad técnica es distinta.

Debido a que la AFA mantiene contratos vigentes con TNT Sports y ESPN hasta 2030, los partidos de la Liga Profesional (Primera) seguirán sujetos a los acuerdos de derechos de televisión actuales.