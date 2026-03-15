AFA le respondió a la UEFA tras la cancelación de la Finalissima

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en conjunto con la Conmebol para dar su propia explicación tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado conjunto con la Conmebol allí sostienen su postura tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España. Las entidades aseguraron que siempre mantuvieron la voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral. “El planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”, detallaron.

El comunicado de AFA

«La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.

La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Catar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.

Una vez descartada la posibilidad de jugar en Catar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una SEDE NEUTRAL.

En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. ARGENTINA ACEPTÓ LA IDEA SIN OBJECIONES, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.