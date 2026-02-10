Advierten que ningún espejo de agua está habilitado como balneario en Resistencia

Desde el Gobierno provincial advierten a la comunidad que ningún espejo de agua de la ciudad, incluido el Río Negro, se encuentra habilitado para uso recreativo, por lo que se solicita evitar ingresar para refrescarse y prevenir riesgos para la salud.

En relación a la Laguna Argüello, se dispuso el vallado preventivo de un sector ante la posible presencia de algas tóxicas (cianobacterias), favorecidas por el calor intenso, la fuerte insolación y la falta de lluvias.

El agua presenta una coloración verde flúor característica, por lo que se recomienda no acercarse ni tocarla, y extremar los cuidados con niñas, niños y animales. El espacio verde que rodea la laguna permanece habilitado.

Este fenómeno es habitual en estas condiciones climáticas y puede presentarse en distintos cuerpos de agua de la ciudad y la región.

Además, señalan que el crecimiento urbano y la presión sobre las lagunas del área metropolitana requieren fortalecer el compromiso ciudadano para su preservación, ya que cumplen un rol clave en el sistema hídrico, especialmente durante lluvias intensas.