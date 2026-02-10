martes, febrero 10, 2026
CONTACTO
InicioPROVINCIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Advierten que ningún espejo de agua está habilitado como balneario en Resistencia

Desde el Gobierno provincial advierten a la comunidad que ningún espejo de agua de la ciudad, incluido el Río Negro, se encuentra habilitado para uso recreativo, por lo que se solicita evitar ingresar para refrescarse y prevenir riesgos para la salud.
En relación a la Laguna Argüello, se dispuso el vallado preventivo de un sector ante la posible presencia de algas tóxicas (cianobacterias), favorecidas por el calor intenso, la fuerte insolación y la falta de lluvias.

El agua presenta una coloración verde flúor característica, por lo que se recomienda no acercarse ni tocarla, y extremar los cuidados con niñas, niños y animales. El espacio verde que rodea la laguna permanece habilitado.

Este fenómeno es habitual en estas condiciones climáticas y puede presentarse en distintos cuerpos de agua de la ciudad y la región.

Además, señalan que el crecimiento urbano y la presión sobre las lagunas del área metropolitana requieren fortalecer el compromiso ciudadano para su preservación, ya que cumplen un rol clave en el sistema hídrico, especialmente durante lluvias intensas.

SP NOTICIAS
SP NOTICIAShttps://spnoticias.com.ar/

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web