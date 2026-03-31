Adorni deberá responder 4.800 preguntas en su informe ante Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegará al Congreso el próximo 29 de abril para presentar su informe de gestión en medio de una fuerte presión política. En apenas 48 horas, los diputados enviaron un total de 4.800 preguntas para que responda por escrito.

Las consultas fueron cargadas por los 19 bloques que integran la Cámara de Diputados, que reúne a 257 legisladores. El volumen marca un récord desde que existe la figura del jefe de Gabinete y sus informes ante el Congreso. En ese lapso, se registró un promedio de 100 preguntas por hora.

El número supera incluso a las últimas presentaciones de funcionarios anteriores. En las tres exposiciones más recientes, se habían registrado 2.900, 4.000 y 3.300 consultas, mientras que en abril de 2025, durante la gestión de Guillermo Francos, se alcanzaron las 4.000 preguntas.

Además de las respuestas por escrito, Adorni deberá afrontar en el recinto nuevas preguntas de los legisladores, en una sesión que se anticipa atravesada por cuestionamientos sobre sus ingresos y su patrimonio.

El clima político también suma tensión. El presidente Javier Milei expresó públicamente su respaldo al funcionario al repostear un video en redes sociales y escribir: «No me lo pierdo. Ahí estaré». Incluso, se especula con la posible presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, sectores de la oposición trabajan en una estrategia conjunta para ordenar las intervenciones durante la sesión. «Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo», señaló un diputado opositor. Y agregó: «La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla. No tenemos que ser «cabeza de tacho» y tener una buena estrategia conjunta».

El informe de gestión llegará con diez días de demora y en un contexto complejo para el jefe de Gabinete, que además enfrenta denuncias por presunto «incumplimiento de deberes de funcionario público» y cuestionamientos vinculados a su crecimiento patrimonial desde su ingreso a la función pública.

fuente:diariochaco