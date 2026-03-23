Acuerdo UE-Mercosur: el Gobierno celebró su entrada en vigencia desde mayo

El Gobierno argentino celebró el anuncio de la Comisión Europea de comenzar a aplicar de manera provisional el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a partir del 1° de mayo. La medida contempla una reducción inicial de aranceles y busca dinamizar el intercambio comercial entre ambos bloques. Desde la administración nacional consideran que se trata de un paso clave para fortalecer la inserción internacional del país.

El canciller Pablo Quirno destacó que la decisión permitirá «consolidar nuestra inserción internacional» y ampliar las oportunidades de comercio e inversión. A través de una publicación en redes sociales, subrayó que Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos necesarios para avanzar con la implementación del tratado.

Desde la Comisión Europea señalaron que la aplicación provisional del acuerdo facilitará la eliminación de tarifas en determinados productos, generando reglas más previsibles para el comercio y las inversiones. Además, remarcaron que el entendimiento contribuirá a construir cadenas de suministro más resilientes, en especial para el acceso a materias primas estratégicas.

El acuerdo había sido convalidado por el Senado argentino en febrero y posteriormente promulgado mediante la Ley N.º 27.800, que formaliza la asociación estratégica y comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El tratado fue firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, Paraguay, tras más de dos décadas de negociaciones entre ambas regiones.

En términos económicos, el Gobierno proyecta que la reducción de aranceles y la apertura de mercados favorecerán el crecimiento de las exportaciones argentinas, especialmente en sectores como el agroindustrial, energético e industrial. También se espera que el nuevo marco incentive la llegada de inversiones extranjeras.

La implementación provisional del acuerdo se mantendrá hasta que se complete el proceso de ratificación plena en todos los países involucrados. Mientras tanto, las autoridades destacan que el inicio de su vigencia representa una oportunidad para potenciar el comercio bilateral y consolidar la relación estratégica con Europa.

fuente:diariochaco