Accidente fatal en Villa Berthet: murió un motociclista de 63 años tras chocar con una ciclista

Un trágico siniestro vial se registró este jueves en cercanías de Villa Berthet, donde un hombre de 63 años perdió la vida tras protagonizar un accidente con una bicicleta sobre la Ruta Provincial N° 6.

El hecho ocurrió a unos dos kilómetros del casco urbano, en dirección oeste. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de una motocicleta Zanella de 125 cc y, a un costado de la ruta, el cuerpo sin vida de un hombre, identificado posteriormente como B.R.S, domiciliado en la localidad de Quitilipi.

En el mismo siniestro se vio involucrada una bicicleta deportiva, conducida por una joven de 22 años, domiciliada en Villa del Carmen, quien ya había sido trasladada en ambulancia al hospital local antes de la llegada de la Policía.

Según el parte médico, la joven presentaba hematoma en la región frontal derecha, herida cortante en la zona parietal, por la que recibió dos puntos de sutura, y escoriaciones en la rodilla izquierda. Se encontraba lúcida y fue derivada a un centro de mayor complejidad en Presidencia Roque Sáenz Peña para la realización de estudios complementarios.

El cuerpo del motociclista fue examinado por la médica de turno, quien diagnosticó una muerte violenta por paro cardiorrespiratorio no traumático.

En el lugar se dio intervención a la Fiscalía en turno y se aguardaba la llegada de personal de Criminalística para avanzar con las pericias que permitan determinar las circunstancias del hecho.