Abogados presentaron un hábeas corpus contra el fiscal César Collado

Un estudio de abogados presentó un hábeas corpus preventivo contra el fiscal de Investigación N° 1 de Sáenz Peña, César Luis Collado, a raíz de una denuncia que fue presentada en su Fiscalía. Este viernes, Collado se presentó ante el juez Rodolfo Gustavo Lineras, titular de la Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El abogado Daniel Ávila explicó que el hábeas corpus preventivo fue presentado a raíz de una denuncia que cayó en la Fiscalía de Collado sobre «el accionar de un estudio jurídico de abogados que recusa sistemáticamente a la jueza Civil y Comercial N° 2 para litigar exclusivamente y excluyentemente en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 que trabaja para ese estudio».

Asimismo, explicó que el fiscal Collado tomó intervención luego de recibir un pendrive con información que fue incorporado como denuncia. Según indicó, ese dispositivo habría quedado secuestrado en la caja fuerte de la fiscalía.

En ese sentido, mencionó que existen «hay 70 expedientes gravísimos donde hay damnificados, bienes, inmuebles, maquinarias agrícolas y mucho dinero en juego». «Es preocupante porque hay inacción del Poder Judicial, tanto de los tribunales de alzada de Sáenz Peña como del Superior Tribunal de Justicia, es inaudito porque en Sáenz Peña hay dos juzgados civiles», agregó.

Ávila indicó que el estudio de abogados «se sintió aludido por la denuncia y pensaron que a lo mejor esa investigación podría traer consecuencias», por lo que presentaron este recurso contra Collado.

«Nadie presenta un habeas corpus preventivo, sino piensa que hay una investigación que lo puede involucrar y que puede llegar a determinar la comisión de ciertos actos non santos», agregó.

Sobre la presentación del fiscal ante el juez Lineras, mencionó que fue para «aclarar la situación». «Dijo que simplemente lo que él hizo fue abocarse a la denuncia y que estaba informándose de la situación que todavía no la conoce in extenso, por lo que no podía dar mayores detalles», expresó. Además, agregó que Collado incluso habría propuesto al juez de la causa revisar el contenido del pendrive de manera conjunta, como un gesto de transparencia.

El abogado indicó que se trata del mismo estudio que «denunció a Collado ante el Consejo de la Magistratura para que se lo destituya por haber rendido mal un examen».

Finalmente, Ávila llamó a la reflexión a las autoridades judiciales superiores y cuestionó lo que considera un funcionamiento irregular en el ámbito tribunalicio de Sáenz Peña.

«Los tribunales superiores saben que hay un grupo de abogados que litiga con un determinado juzgado y recusa al otro. No puede ser que se permita algo así», sostuvo.

En ese sentido, afirmó que varios colegas le manifestaron demoras en el trámite de sus expedientes, mientras que otros casos avanzarían con mayor rapidez. También mencionó que existen fallos de primera instancia que luego fueron revocados por la Cámara de Apelaciones.

fuente:diarioachaco