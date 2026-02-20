Abandonan una moto cargada con hojas de coca en medio del monte

Este jueves, personal del Escuadrón 19 «Ingeniero Juárez», mientras efectuaba patrullajes en cercanías a la Ruta Nacional N° 81, intentaron controlar a un ciudadano que abandonó su moto y se fugó hacia la espesura del monte.

Como resultado del procedimiento, los uniformados constataron la existencia de un bulto adosado en la parte trasera de la moto, la cual contenía hojas de coca en su estado natural, con un peso total de 80 kilos.

La Unidad Fiscal de Formosa dispuso el secuestro de la moto y de la totalidad de la sustancia hallada, en infracción a la Ley N.º 22.415 «Código Aduanero».

fuente:datachaco