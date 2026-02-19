A qué hora se vota la Reforma laboral en Diputados

Con mucha tensión en las afueras del Congreso, dentro se debate el polémico proyecto de Reforma Laboral, en medio de un paro general.

En simultáneo con el paro nacional convocado por la CGT, la Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 14 horas para tratar la Reforma Laboral que ya cuenta con media sanción en el Senado y que el Gobierno pretende aprobar antes del cierre de las extraordinarias.

De esta manera, se llevó a cabo la huelga impulsada por la CGT este mismo jueves, junto a movilizaciones, principalmente en las inmediaciones del Congreso, donde no faltaron incidentes.

El principal desafío del oficialismo parecía ser alcanzar el quorum, algo que logró para ahora esperanzarse con lograr sancionar, en una maratónica sesión, la polémica Ley de Modernización Laboral.

A qué hora se vota la Reforma Laboral

El debate en Diputados comenzó a las 14, aunque la votación se prevé entrada la noche, o bien en la madrugada del viernes; tras varias horas de exposición de los distintos bloques.

El oficialismo busca aprobar la iniciativa con cambios para devolverla al Senado y lograr su sanción definitiva el viernes 27.