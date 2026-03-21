A los tiros y a cascotazos: intentaron robarle la moto y logró escapar

Un violento intento de robo quedó registrado en video en la zona de avenida Soberanía y calle 27, en el barrio 2 de Agosto de la ciudad de Resistencia.

En las imágenes, registradas durante la madrugada del jueves, se observa cómo un joven es perseguido por dos delincuentes que buscaban robarle la motocicleta. Luego de interceptarlo, los agresores dispararon al menos tres veces para concretar el robo.

En medio de la situación, la víctima reaccionó de manera desesperada: tomó ladrillos y comenzó a arrojarlos contra los motochorros para repeler el ataque.

Un vecino que presenció toda la secuencia salió a asistir al joven, sumando presión sobre los atacantes, que finalmente se dieron a la fuga.