A casi dos años, inicia el juicio por jurados por el abuso a una menor en Vilelas

En 2024, una menor de 17 años, residente del barrio Ex Ferrocarril de Puerto Vilelas, ingresó al hospital de la localidad con signos de abuso sexual y graves lesiones faciales, producto de un presunto intento de robo en su domicilio. A casi dos años del hecho, este lunes comenzará el juicio por jurados en la provincia.

La causa fue caratulada como «Supuesta violación de domicilio en concurso real con abuso sexual agravado», y la jueza que llevará adelante el proceso será Natalia Kuray, de la Cámara Primera en lo Criminal.

En la jornada de hoy se seleccionará al jurado, se brindarán las instrucciones iniciales y probablemente comenzarán los alegatos de apertura. Mientras que mañana se continuará con los testimoniales.

EL HECHO

El hecho que ahora llega a juicio ocurrió en marzo de 2024 en Puerto Vilelas. En ese momento, una adolescente de 17 años ingresó al hospital local con graves lesiones en el rostro y denunció haber sido víctima de abuso sexual en su vivienda del barrio Ex Ferrocarril.

Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, donde le diagnosticaron traumatismo facial y lesiones en la región cervical compatibles con una agresión.

Tras la denuncia, la Policía detuvo a un joven de 19 años, vecino de la víctima, señalado como presunto autor del ataque, quien ahora será juzgado por un jurado popular.