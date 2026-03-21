24 de marzo: Zdero encabezó el acto oficial y llamó a sostener la memoria

En el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, se realizó este viernes un acto oficial en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, con la participación de autoridades provinciales y representantes de los tres poderes del Estado.

La jornada incluyó la lectura de resoluciones de beneplácito e interés de la Cámara de Diputados y del Concejo Municipal de Resistencia, además de un reconocimiento a exlegisladores que integraron la Comisión de Derechos Humanos entre 1984 y 1985, en los primeros años de la recuperación democrática. Fueron homenajeados Álvaro Eduardo Palavecino, Carlos Tenev, Felipe Germán Bittel, Juan Manuel Rey, Miguel Ángel Galissier, Ovidio Aníbal Filippa y Susana Ayala.

Durante el acto, el gobernador Leandro Zdero se refirió al valor histórico de la fecha y al impacto del golpe de Estado de 1976 en la sociedad argentina. «Hoy recordamos un capítulo doloroso de nuestra historia, un golpe que marcó nuestra Nación, pero también que marcó nuestra razón, un golpe que nos enseñó la importancia de la democracia y de la libertad», expresó.

En ese contexto, planteó la necesidad de sostener la memoria como herramienta para fortalecer el sistema democrático. «Es crucial que al mirar hacia atrás lo hagamos con la intención de aprender y de no repetir los errores del pasado. La memoria es nuestra aliada en la construcción de una sociedad más justa y democrática», sostuvo.

El mandatario también destacó el rol de la primera Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo provincial y lo vinculó con los procesos nacionales de memoria, verdad y justicia impulsados tras el retorno democrático. En ese sentido, recordó la decisión del expresidente Raúl Alfonsín de avanzar con el juicio a las Juntas, al que consideró un hito institucional.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro, remarcó el trabajo de quienes integraron aquella comisión en un contexto de instituciones debilitadas. «Tuvieron el coraje y la valentía de investigar y recopilar testimonios realmente dolorosos de una época muy oscura», señaló.

Además, puso el foco en la responsabilidad de las nuevas generaciones para sostener ese legado. «Tenemos el deber de mantener vivo ese legado y defender la democracia como forma de vida», afirmó, y agregó que la convivencia en la diversidad de ideas constituye uno de los principales valores a preservar.

En la misma línea, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, planteó que la fecha interpela tanto al pasado como al presente. «En este acto conviven dos sensaciones: el valor y el antivalor, lo indeseable y lo que queremos», expresó.

También subrayó la importancia de las decisiones políticas que permitieron avanzar en los procesos judiciales tras la dictadura. «Había que juzgar los hechos aberrantes y lograr justicia plena», indicó, y cerró con una consigna: «Nunca más en la República Argentina un golpe de Estado».

Participaron del acto la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, y el titular del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Varela, junto a funcionarios, legisladores y representantes institucionales.