Trump habló de la victoria de Milei: «Estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las elecciones legislativas argentinas en una entrevista con el medio norteamericano Político .

Durante la conversación, el mandatario republicano mencionaba los problemas que afronta Europa y le consultaron si podría intervenir para impulsar a algunos dirigentes de su preferencia. «He respaldado gente que a muchos europeos no le gustan, (en Hungría) apoyé a Viktor Orban», señaló.

«Volviendo a Latinoamérica, apoyé a Milei… él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante», indicó.

Trump se refirió a la victoria de LLA el 26 de octubre en las elecciones legislativas, en las que consiguió el 40% de los votos. El magnate manifestó de forma pública su deseo de que Milei saliera victorioso.

