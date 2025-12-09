Tiempo inestable para este martes: chaparrones y una máxima de 29°C

La jornada inició con el cielo cubierto con llovizna y la temperatura de 19 grados.

Este martes inició con el cielo cubierto con llovizna y la temperatura de 19 grados. La humedad es del 93%.

Durante la mañana hay pronóstico de chaparrones y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 29°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 23°C.

Se espera que las lluvias cesen para este miércoles y vuelva el sol al igual que las altas temperaturas.

