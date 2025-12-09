Tiempo inestable para este martes: chaparrones y una máxima de 29°C

9 diciembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La jornada inició con el cielo cubierto con llovizna y la temperatura de 19 grados.

Este martes inició con el cielo cubierto con llovizna y la temperatura de 19 grados. La humedad es del 93%.

 

Durante la mañana hay pronóstico de chaparrones y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 29°C.

 

Por la noche, el cielo cerrará la jornada mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 23°C.

 

Se espera que las lluvias cesen para este miércoles y vuelva el sol al igual que las altas temperaturas.

 

 

Comentarios

Te Puede Interesar

La situación es crítica para los pacientes con diabetes por falta de insulina en el Chaco

[...]

Se realizó la primera operación de corazón a través de la axila

[...]

Nuevos datos provisorios del Censo 2022: Argentina tiene 46.044.703 habitantes

[...]