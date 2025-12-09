Secheep extiende la red eléctrica en Juan José Castelli

La obra implicó una línea de media tensión, con dos subestaciones transformadoras, que permitirán abastecer de energía eléctrica a más de 120 familias y a una nueva estación de bombeo de agua potable.

La empresa Secheep concluyó una obra en la Chacra 09 de Juan José Castelli, para acompañar el crecimiento urbano de la zona.

Así, se ejecutó la construcción de 3.040 metros de Línea Aérea de Media Tensión (13,2 kV). Además, se instalaron dos subestaciones transformadoras: una subestación monoposte de 63 KVA, destinada a alimentar la planta de bombeo de agua potable que abastecerá a la localidad de Zaparinqui y una subestación biposte de 400 KVA, destinada a suministrar energía a las nuevas viviendas de la Chacra 09.

En tanto, este lunes comenzó la etapa complementaria de la obra, destinada a llevar energía eléctrica directamente a cada vivienda.

Para ello, se habilitan dos salidas en Baja Tensión desde la subestación y se construyen Líneas Aéreas en Baja Tensión con conductor preensamblado, distribuidas a lo largo de toda la Chacra 09.

Desde Secheep indicaron que estas obras permitirán mejorar la calidad del servicio eléctrico en Castelli y asegurar que más de 120 familias cuenten con acceso a energía segura, estable y eficiente, además de garantizar el funcionamiento de la estación de bombeo que abastecerá de agua potable en cantidad y calidad a Zaparinqui.

