Sáenz Peña fue sede del primer Rompiendo Barreras

En el CEF N.° 2 “Emilio Smoker” se realizó la primera entrega de los premios “Rompiendo Barreras” en el interior de la provincia, organizada por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y la Fundación DESOCHA.

Este evento, que se realiza hace más de 15 años, es un encuentro por los derechos de las personas con discapacidad. Es la única entrega de premios y distinciones destinada a las personas con discapacidad, a las instituciones y a todos aquellos actores de la comunidad que trabajan, apoyan y acompañan las distintas iniciativas realizadas en pos de las personas con discapacidad en nuestra ciudad y alrededores.

Acompañaron este encuentro el secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte; Marcelo González y Guillermo Sánchez, de la Fundación DESOCHA; la presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, y la vice, Mónica Morales; la presidenta del Concejo, Nora Gauna, y la concejal Soledad Pérez; el director de Deportes Adaptados, Ángel Álvarez; y demás funcionarios municipales, profesores, instituciones educativas y de salud, docentes, alumnos, artistas, deportistas, comerciantes, medios de comunicación, representantes de los CIC, familias y la comunidad en general.

Además, estuvo presente en esta primera entrega Ángel Deldo, capitán de la Selección Argentina de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, quien fue reconocido como visitante distinguido por el Concejo, también por su trayectoria deportiva, su aporte al deporte adaptado y su compromiso con la inclusión social.

Sin lugar a dudas, se vivió una gran jornada con juegos, música en vivo y bailes, en la que los presentes celebraron el trabajo realizado juntos para hacer de Sáenz Peña una ciudad de la que todos seamos parte.

Comentarios