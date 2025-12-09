Resistencia: Allanaron una casa y detuvieron a un hombre por presunto abuso sexual

Personal de la División Delitos contra las Personas intervino y logró la aprehensión del sospechoso en el barrio Alto Verde de la localidad.

La División Delitos contra las Personas llevó adelante un procedimiento este martes, a eso de las 10, en el marco de una causa por supuesto delito contra la integridad sexual, iniciada a partir de una denuncia radicada en abril de este año.

El Equipo Fiscal N° 13 había solicitado recabar información y localizar a un hombre por hechos de abuso, ocurridos durante la niñez y adolescencia de la denunciante.

 

En horas de la mañana, se realizó un allanamiento en el barrio Alto Verde de la localidad de Puerto Tirol, donde el sujeto investigado fue demorado.

 

Conforme lo dispuesto por la Fiscalía interviniente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría de Puerto Tirol, quedando a disposición de la Justicia.

