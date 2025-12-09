Plaza: amenazó con un arma de fuego a dos trabajadores y terminó preso

Según los denunciantes, tenían una «rivalidad de vieja data» con el agresor.

La Policía detuvo este martes, en Presidencia de la Plaza, a un hombre acusado de protagonizar un episodio de agresiones y amenazas con un arma de fuego contra dos trabajadores de la zona.

Los denunciantes, ambos mayores de edad, informaron que se encontraban realizando tareas laborales cuando apareció un sujeto con quien mantenían «una rivalidad de vieja data».

Según relataron, el hombre extrajo un arma de fuego y los increpó, hasta que ellos lo enfrentaron y el agresor terminó arrojando el arma al suelo antes de retirarse.

Tras la denuncia, efectivos de la comisaría local se dirigieron al lugar del hecho y secuestraron un revólver marca Bagual, con tambor de ocho alveolos y sin municiones. El arma fue hallada tirada cerca de una cuneta.

En tanto, la Fiscalía Penal N° 15, a cargo de Candela Valdez, dispuso la aprehensión del implicado, quien quedó detenido en el marco de la causa. Además, se dio intervención al médico de turno del hospital local.

