Para Sáenz Peña y La Leonesa Juraron funcionaria y magistrado

9 diciembre, 2025 ACTUALIDAD, JUDICIALES

En un acto realizado en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, juraron Andrea Verónica Vastos como fiscal provisoria de la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña e Isaías Germán Ferreyra como juez suplente provisorio del Juzgado de Paz y Faltas de La Leonesa.

 

La ceremonia estuvo a cargo de la presidenta del STJ, Emilia Valle, junto a sus pares Enrique Varela, Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río y el procurador general Jorge Canteros. Además asistieron el procurador adjunto, Miguel Fonteina; la inspectora de Justicia de Paz y Faltas, Flavia Suárez; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani; el presidente del Consejo de la Abogacía de Resistencia, José Miguel Vigier; integrantes del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial, familiares, amigos y público en general.

