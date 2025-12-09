Motociclistas murieron en Ruta 32: está detenido un chaqueño que conducía el otro vehículo

Este fin de semana largo tuvo lugar un brutal accidente sobre la Ruta Provincial 32. Dos jóvenes motociclistas fallecieron al ser embestidos por una camioneta cuyo conductor es un hombre oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco. El mismo permanece detenido mientras se investigan las responsabilidades.

El trágico siniestro ocurrió el sábado alrededor de las 20:30 en el kilómetro 24,5 de la RP 32, en el tramo que conecta Seguí con Viale, en Entre Ríos. Allí, una camioneta que circulaba en el mismo sentido embistió desde atrás a una motocicleta de 110 cc, provocando la muerte inmediata de sus dos ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años —nacido en Misiones pero residente de Crespo— y Sasha Grandoli, de 19, oriunda de Entre Ríos.

DOLOR Y DESPEDIDAS EN REDES SOCIALES

A través de Facebook e Instagram, familiares y allegados compartieron mensajes de profunda tristeza por la inesperada muerte de los jóvenes.

«Mi Sasha… no puedo creer esto, pero me quedo con las risas y los momentos hermosos que pasé junto a vos. Te voy a extrañar la vida entera», escribió una amiga de la joven.

Otra publicación, igualmente desgarradora, expresó: «No puedo creer que fue tu último ‘te amo’. Mis angelitos hermosos, vuelen alto».

Desde la Escuela Nº 9 Félix Frías, donde cursaba Grandoli, también emitieron un mensaje de acompañamiento a la familia y pidieron fortaleza «ante esta irreparable pérdida».

LA INVESTIGACIÓN

Según las primeras pericias, la motocicleta circulaba por la ruta cuando la camioneta —conducida por el hombre chaqueño de 42 años— la impactó violentamente desde atrás, una colisión que no dejó posibilidades de supervivencia.

La Policía de Entre Ríos y personal de la Comisaría de Seguí trabajaron varias horas en el lugar, donde el tránsito estuvo restringido. Se investiga si la escasa iluminación o una maniobra de sobrepaso pudieron influir en el siniestro.

Hasta el momento, no se cuentan con testigos presenciales.

Por disposición de la fiscal Patricia Yedro, el conductor chaqueño quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras se realizan pericias mecánicas, extracción de muestras y análisis de alcoholemia y drogas.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue de Oro Verde para las autopsias correspondientes. En paralelo, amigos de Müller De Campos iniciaron una colecta solidaria para trasladar sus restos a Alba Posse (Misiones), donde se realizará su despedida.

