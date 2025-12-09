La Poceada chaqueña sortea más de $ 135 millones esta noche

De esta manera, a partir de las 21 horas, los chaqueños tendrán una nueva oportunidad de convertirse en millonarios.

El pozo de la Poceada Chaqueña quedó vacante tras el sorteo Nº 2242, realizado en la noche del sábado. De esta manera, en la edición de esta noche, se pondrán en juego más de 135 millones de pesos y le dará a los chaqueños una nueva oportunidad de convertirse en millonarios.

Cabe mencionar que el sábado los números de la suerte fueron 10, 18, 33, 69, 76, 85, 92, 94, 95 y 99. Sin embargo, ningún apostador consiguió acertar cinco números para alzarse con el premio mayor.

A pesar de ello, unas 41 personas acertaron cuatro números y ganaron $ 438.920,27 cada una. Otros 824 apostadores lograron tres aciertos y se alzaron con $ 5.459,87. Mientras que 16.390 jugadores alcanzaron el mínimo necesario para recuperar el valor de su apuesta.

Es así que esta noche, a partir de las 21 horas, se sortearán $ 135.050.990,25.

