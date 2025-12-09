La Escuela de Guardavidas Municipal continúa con su proceso de capacitación y evaluación

9 diciembre, 2025 ACTUALIDAD, LOCALES

 

La Escuela de Guardavidas Municipal avanza en su programa de formación mediante diversas instancias de evaluación destinadas a fortalecer las competencias de los futuros profesionales.

 

El pasado 5 de diciembre, la segunda camada de guardavidas llevó adelante una prueba práctica de rescate, correspondiente a la unidad formativa “Rescate de víctima inconsciente, en pánico consciente, con y sin elemento”. Esta instancia permite evaluar la correcta aplicación de técnicas de aproximación, sujeción y traslado seguro.

 

Asimismo, los aspirantes realizaron la prueba de flotación vertical, en la cual debieron sostenerse durante 8 minutos en profundidad, demostrando control corporal, resistencia y dominio del medio acuático.

 

Todas las evaluaciones se desarrollaron en las instalaciones del Complejo Democrático Español, espacio que por sus dimensiones y profundidad permite reproducir condiciones reales de trabajo para la formación profesional.

Se destaca el esfuerzo de los instructores y de cada uno de los estudiantes que continúan avanzando en su preparación para garantizar un servicio de guardavidas altamente capacitado para la seguridad de la comunidad.

