José René Galassi denuncia operaciones en su contra

El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, José René Galassi, se refirió al pedido del tribunal que condenó a Carlos Barraza para que se abra una investigación sobre supuestas irregularidades vinculadas a su paso por la empresa estatal Sameep.

Galassi restó importancia a la solicitud y aclaró que, en caso de avanzar, el planteo será analizado por la Mesa Única de Investigación Temprana (MUIT), donde se evaluará si existen elementos suficientes para iniciar una causa.

“Yo, siendo asesor, utilicé tres vales de combustible para gestiones propias de mi función. En ningún momento manejé recursos de ninguna índole y mi ingreso era por planilla, hasta que fue reemplazado por el sistema de huella biométrica”, explicó.

Cruces con el abogado del Estado

El presidente del Colegio también desmintió las declaraciones del abogado del Estado, Sergio Funes, quien afirmó en NORTE TV que Galassi “era empleado de Sameep”.

Al respecto, respondió con dureza:

“Tuve un contrato de servicio de un año y dos meses. Viendo sus declaraciones, con su cara de dormido, parecía que lo habían sacado de apuro de la cama para seguir mintiendo a pedido de un comisario del Órgano de Control Institucional, que desde ese puesto donde cobra millones se dedica a hacer operaciones y carpetazos”.

“Mi intervención dejó heridos”

Galassi aseguró que los cuestionamientos hacia su persona están vinculados a su participación en el caso del exjuez Jorge Sinkovich:

“Mi intervención ha dejado a varios heridos. Pese a estas y otras tantas operaciones, fui reelecto presidente del Colegio y nada ni nadie me impedirá trabajar por el libre ejercicio de la profesión y contra las corporaciones”.

Críticas al concurso que designó a la jueza Dansey

Por último, sostuvo que desde el Colegio se ha cuestionado el concurso que designó a la jueza Julieta Dansey, a quien calificó como parte de un proceso “viciado de irregularidades”.

La magistrada integra el tribunal que solicitó que se investigue a Galassi, a lo que él calificó como “semejante sandez”.

