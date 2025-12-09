Formosa: Lo detuvieron cuando fue a retirar una encomienda llena de marihuana

El bulto con el estupefaciente había sido identificado por los gendarmes del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», al requisar un transporte de paquetería en la vecina provincia.

Por disposición de la Fiscalía y Juzgado Federal N° 2 de Formosa, la droga fue reemplazada por material inerte y, bajo la modalidad de entrega vigilada, se pudo identificar al destinatario, el cual se hizo presente en una sucursal de un correo privado en la ciudad de Reconquista, Santa Fe.

Efectivos de la Sección «Puerto Velaz» dependiente del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», mientras efectuaba controles sobre la Ruta Nacional Nº 11, kilómetro 1.103 en la localidad de General Lucio V. Mansilla, inspeccionó la carga de un transporte de paquetería.

Al llevar a cabo el control físico mediante la utilización del equipo escáner sobre una de las cajas, los uniformados advirtieron cuerpos irregulares similares a los utilizados para el acondicionamiento de estupefaciente. Luego de abrir el bulto, se confirmó la existencia de bolsas rectangulares, conteniendo 5 kilos y 35 gramos de cannabis sativa (cogollos).

Inmediatamente, se dio intervención a la Fiscalía Federal y Juzgado Federal N° 2 de Formosa, ordenando el secuestro de la sustancia y posterior reemplazo por material inerte. A su vez, se dispuso que el despacho siga su recorrido bajo la modalidad de entrega vigilada, con el objetivo de identificar al destinatario.