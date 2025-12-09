Extraordinaria en Diputados: el oficialismo buscará aprobar dos proyectos clave

El Ejecutivo pidió tratar con urgencia la consolidación de deudas y la modificación del régimen portuario, iniciativas que busca aprobar en una sesión prevista para este martes.

El gobernador Leandro Zdero convocó a la Cámara de Diputados del Chaco a una extraordinaria para este martes 9 de diciembre a las 18, con el objetivo de tratar dos iniciativas consideradas «urgentes e impostergables» por el Poder Ejecutivo: en primer lugar, la consolidación de deudas provinciales al 31 de diciembre de 2025 mediante Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.

En la convocatoria formal, dirigida a la presidenta del Poder Legislativo, Zdero fundamentó el llamado «en uso de las facultades conferidas por los artículos 112 y 141 inciso 7) de la Constitución Provincial», y remarcó que los temas incluidos en el temario permitirán «facilitar la solución a cuestiones que en la gestión del Estado no se admiten dilaciones».

Proyecto de consolidación de deudas: qué implica

Uno de los expedientes a debatir será el proyecto de Ley de Consolidación de Deuda, cuyo objetivo es unificar obligaciones financieras vigentes y mejorar las condiciones de pago a través de los Bonos de Consolidación 2025.

Según explicó el gobernador, la iniciativa «reduce la carga financiera mediante menores tasas, plazos ampliados y mejor flujo de caja, y contribuye a la sostenibilidad fiscal-financiera al disminuir el riesgo de incumplimiento y mejorar la previsibilidad presupuestaria». Esto, afirmó, permitirá al Estado provincial afrontar compromisos con proveedores y otros gastos operativos.

El esquema permitiría reunir en una sola obligación:

Préstamos personales

Tarjetas de crédito

Cuotas vencidas

Deudas con cooperativas y mutuales con código de descuento

Obligaciones con otras entidades financieras, incluso en situación irregular

En este sentido, el subsecretario de Legal y Técnica y diputado provincial electo, Julio Ferro, explicó que «la consolidación de deudas le va a permitir al Poder Ejecutivo diagramar un esquema de previsibilidad en los pagos a proveedores, por ejemplo de contratistas de obra pública, proveedores de salud en cuestiones de medicamentos, el Insssep, por dar algunos ejemplos. Esto le va a permitir oxigenarse y ordenar a la provincia en este esquema de pagos».

Y amplió: «Es una ley que consideramos de mucha trascendencia porque va a permitir ordenar, reestructurar y dar oxígeno a la caja provincial, además de dar previsibilidad a los acreedores. Esto es muy importante para poder seguir en un rumbo de orden», y señaló que «se va a tratar de consensuar y de dialogar» para su aprobación.

Modificación de la Ley Nº 1115-T: incentivos para inversiones portuarias

El segundo proyecto que el oficialismo intentará aprobar apunta a modificar la Ley Nº 1115-T, que regula la actividad portuaria en la provincia. La propuesta incorpora mecanismos de iniciativa privada y esquemas de participación público-privada, con el fin de fomentar inversiones y modernizar el régimen vigente.

La reforma establece que la selección de operadores deberá realizarse mediante licitación pública, garantizando los principios de igualdad, libre concurrencia y máxima participación de oferentes, lo que podría traducirse en mejores condiciones de calidad y eficiencia.

Además, en caso de que la operatoria sea cedida al sector privado, se deberá asegurar la prestación de los servicios a toda persona o empresa que lo requiera, siguiendo las tarifas, tasas y precios establecidos.

