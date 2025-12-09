Este miércoles comienza el pago a las autoridades de mesa de las últimas elecciones

Si optaste por el pago en billetera virtual, deberás ingresar a www.correoargentino.com.ar/electorales/pago-autoridades/metodo-de-pago.

La Justicia Federal informó que ya salió el pago a las autoridades de mesa y delegados judiciales de las últimas elecciones legislativas nacionales, realizadas el 26 de octubre pasado.

El pago por la labor realizada estará disponible en las fechas indicadas, según la terminación del DNI.

Para ello, recomiendan:

Consultar el día que te corresponde cobrar.

Presentarse con DNI.

El pago se realiza por ventanilla en todo el país.

Consultar al WhatsApp 3624 115020, de 7 a 13 hs.

Si optaste por el pago en billetera virtual, deberás ingresar a www.correoargentino.com.ar/electorales/pago-autoridades/metodo-de-pago

«Tu compromiso fue fundamental para asegurar una jornada electoral transparente y organizada. Gracias por tu dedicación y responsabilidad», señalaron desde el Juzgado Electoral.

EL CRONOGRAMA

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre.

Fuente:datachaco

