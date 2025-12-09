Enrique Varela presidirá el STJ en 2026: Jurará el 22 de diciembre a las 11

El juez Enrique Varela presidirá el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 2026. La jura se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 11, en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215). Será la primera vez que ejerza ese rol desde su ingreso al cuerpo en octubre de 2023.

Así quedó definido por unanimidad luego del acuerdo extraordinario 40/25. Además quedó establecido el orden de subrogancias para el año que viene: Alberto Mario Modi, Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río y Emilia Valle.

Integración de salas

Las salas del Superior Tribunal quedaron integradas de la siguiente manera:

– Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: Grillo (presidenta) y Modi.

– Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: Valle (presidenta) y Del Río.

Para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Varela, Modi, Grillo, Del Río y Valle.

Comentarios