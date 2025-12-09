El Gobierno anunció una nueva reducción de retenciones al campo

El Gobierno anunció una reducción en las retenciones que pagan las exportaciones del sector agropecuario. El comunicado lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X, donde detalló que cultivos como la soja, el maíz, el trigo y el girasol tendrán una baja de entre uno y dos puntos porcentuales en sus alícuotas.

«Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos», señaló el titular de Economía y agregó: «Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan».

Con la actualización, las alícuotas de la soja pasan de 26% a 24%; los subproductos de la soja, de 24,5% a 22,5%; el trigo y la cebada, de 9,5% a 7,5%; el maíz y el sorgo, de 9,5% a 8,5%; y el girasol, de 5,5% a 4,5%.

«Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo», sostuvo el funcionario.

