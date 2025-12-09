Concurso para secretaria en Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Resistencia

Está abierta la inscripción al concurso abierto de oposición y antecedentes destinado a cubrir un cago en secretaría de primera instancia para desempeñarse en la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescencia de Resistencia, y con competencia amplia en materia civil.

Podrán postularse quienes residan en la provincia del Chaco, sean argentinos nativos o naturalizados, mayores de edad y cuenten con título en abogacía o escribanía con un año de antigüedad desde la finalización de los estudios universitarios. También deberán cumplirse los requisitos establecidos por el Reglamento Interno del Poder Judicial respecto del límite de edad al momento del ingreso.

Se recuerda que, en una etapa posterior, se solicitará la presentación de la documentación que respalda los datos declarados al inscribirse. Por ello, se recomienda reunir con anticipación el certificado de domicilio, la constancia de buena salud y el certificado de conducta emitidos por la Policía del Chaco, así como las copias simples de cursos, congresos u otros antecedentes que se consignen en el formulario de inscripción.

La inscripción permanecerá abierta hasta las 24 horas del 17 de diciembre de 2025, el procedimiento incluye la carga del siguiente formulario de inscripción disponible https://tinyurl.com/secretariaAsesoriaRcia y, desde la misma casilla de correo registrada, enviar la nota de solicitud firmada junto con la copia del DNI y del título profesional. La falta de alguno de estos pasos invalidará automáticamente la inscripción.

