Chaco: Tras la lluvia, así seguirá el tiempo

El pronóstico para los próximos días.

Luego de la llovizna de la mañana del martes y una sorpresiva tormenta de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno a inestable para los próximos días, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y temperatura agradable este miércoles, y con nubosidad en aumento para el jueves, desmejorando el viernes, con nuevas precipitaciones y algunas tormentas aisladas.

Así, para este miércoles se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde, y algo nublado hacia la noche, con vientos leves del sur rotando al este. La temperatura oscilará entre 18 grados de mínima y 26 de máxima.

En tanto, para el jueves se prevé nubosidad en aumento, cielo algo a mayormente nublado, y vientos leves del noreste, con un piso térmico de 18 grados y un techo de 30.

Asimismo, para el viernes se anticipan tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde-noche, con 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y ambiente cálido a caluroso, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 32.

fuente:datachaco