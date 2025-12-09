Baja de precios en electrodomésticos: Nación prevé una «creación de empleo brutal»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger celebró la caída de precios hasta 25% en electrodomésticos y auguró una nueva baja, a la vez que cruzó al kirchnerismo. «Los electrodomésticos a mitad de precio que con los kukas. Celebran millones de argentinos a los que la casta les robó durante años», aseveró.

A través de su cuenta oficial de X, uno de los hombres fuertes del presidente, Javier Milei se refirió a la reciente baja en los precios de electrodoméstico y fue tajante:»La creación de empleo va a ser brutal».

«Los electrodomésticos a mitad de precio que con los kukas. Celebran millones de argentinos a los que la casta les robó durante años. La creación de empleo va a ser brutal porque los excedentes que le quedan a la gente al pagar menos se usarán en otros gastos más mano de obra intensivos. Argentina será próspera», inicia el tweet de Sturzenegger.

En ese contexto, el funcionario se deshizo en elogios hacia el equipo económico y a Milei. «Estos logros tienen nombre y apellido: Pablo Lavigne, Secretario Coordinador del Ministerio de Economía de Luis Caputo y todo su equipo. Un honor poder acompañarlo en esa gesta, que pone el centro en los argentinos, que es la mirada que nos exige el presidente Javier Milei», destacó.

Comentarios