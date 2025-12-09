Allanaron la AFA y 17 clubes por presuntos vínculos con la financiera Sur Finanzas

A dos semanas del escándalo que involucró a Sur Finanzas, la financiera vinculada a Claudio «Chiqui» Tapia, la Justicia recibió una serie de denuncias que señalan a personas relacionadas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acusadas de presunta evasión y lavado de dinero. En el marco de esta situación, en la jornada de este martes se realizaron una serie de allanamientos.

En total, se llevaron a cabo 35 operativos encabezados por la Policía Federal, que tuvieron lugar en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, Barracas Central y una larga lista de clubes (17 en total). Según la información difundida, el juez Luis Armella busca contratos de jugadores y toda documentación que podría estar vinculada a las operaciones extraordinarias de dinero realizadas por las financieras asociadas a Tapia.

Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo. Se trata de todas las instituciones que tienen acuerdos comerciales con la financiera vinculada a Tapia.

Las investigaciones también alcanzan a allegados al presidente de la AFA, como el financiero Maximiliano Ariel Vallejo, o a su mano derecha en la asociación, Pablo Toviggino.

Por su parte, la fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscaly bancario de los 13 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero. Los investigadores sospechan que Sur Finanzas les daba préstamos a los clubes y los cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing.

EL CASO

El 24 de noviembre estalló el escándalo en torno a Sur Finanzas, luego de que se conociera que Ariel Vallejo, titular de la billetera virtual, estaba involucrado en una causa por presunto lavado de dinero, con vínculos que lo acercan al fútbol. La firma había sido allanada como parte de la investigación sobre la «ruta del dinero» en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al día siguiente, la DGI presentó una denuncia ante la justicia de Lomas de Zamora por la presunta evasión de 818.000 millones de pesos. Según la investigación, Sur Finanzas, formalmente propiedad de Vallejo, habría evadido además más de 3.300 millones de pesos entre 2022 y este año por concepto del Impuesto al Cheque.

Según la Regional Sur de la AFIP, la estructura dedicada al lavado de dinero gira en torno a Sur Finanzas, una empresa que nació hace cuatro años en Adrogué y que, con el apoyo de la AFA y de su presidente, Tapia, se consolidó como anunciante y prestamista de clubes de la primera división del fútbol argentino.

Vallejo, quien fue fotografiado en la oficina de Tapia, explicó que la firma comenzó en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA y que recién en noviembre de 2023 inició su actividad como operadora de criptomonedas y billetera virtual, gestionando pagos de clientes de pequeñas empresas. En agosto de 2024, la empresa cambió su razón social a Sur Finanzas PSP SA.

Tambièn se revelò que el 9% del monto total se blanqueó a través de 42 empresas apócrifas o clientes falsos, equivalentes a 72.342 millones de pesos. A esto se suma otro 27% facturado por clientes sin capacidad económica para tales operaciones.

Además, el 31% restante, identificado como «sujetos no categorizados», facturó 223.441 millones de pesos, mientras que 32 monotributistas movilizaron 193.599 millones. La investigación apunta al vínculo de cuatro jóvenes monotributistas, de entre 30 y 35 años, inscritos en categorías bajas (A a D), que movieron 120.000 millones en dos años, incluyendo 87.000 millones de Ignacio M.

Hace una semana, el caso cobró mayor relevancia tras la denuncia de Elisa Carrió y la Coalición Cívica contra dos personas acusadas de ser presuntos testaferros de Vallejo. Junto a Matías Yofe y Facundo del Gaiso, Carrió pidió investigar a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, por la compra de una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar.

La propiedad, de más de 105.384 metros cuadrados, cuenta con autos de colección, haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples, según detalla la denuncia.

Durante la semana, declaraciones del ex presidente de Boca, Daniel Angelici, al diario La Nación, señalaron que la casa sería propiedad de Pablo Toviggino, alfil de Tapia en la AFA, y que los presuntos testaferros estarían vinculados a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Asimismo, Real Central SRL, la empresa de Pantano y Conte, tuvo registrados 120 vehículos, incluyendo Ferrari, Porsche, BMW y motocicletas. Actualmente se detuvieron 59 autos, aunque entre 2022 y noviembre de 2025 se movilizaron más de 100 según registros históricos

