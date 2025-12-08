Volvieron a aumentar los precios de los combustibles

Se trata de la quinta suba en el último mes. El litro de la nafta súper de YPF en Resistencia quedó en $1.723.

El precio de los combustibles volvió a aumentar este fin de semana, en todo el país, en lo que significó el quinto ajuste desde el 2 de noviembre.

Así, la nafta súper superó la barrera de los $1.720 en las distintas marcas del mercado.

El incremento forma parte de la política de micropricing que YPF aplica desde mediados de año, con actualizaciones periódicas según la evolución del dólar, las cotizaciones internacionales del crudo y los impuestos internos. Este último componente volvió a subir por decisión del Gobierno nacional.

La actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que debería ajustarse trimestralmente por inflación y destinarse al financiamiento de rutas y transporte público, contrasta con un sistema de movilidad en crisis y una infraestructura vial deteriorada.

Como ocurre habitualmente, Shell y Axion acompañaron los movimientos de YPF, que continúa fijando la referencia para el mercado.

ASÍ QUEDARON LOS PRECIOS EN RESISTENCIA

Con esta nueva suba, los precios de los combustibles en Resistencia quedaron así:

YPF: la nafta Súper cuesta $1.723, la Infinia $1.929, el Diésel 500 $1.723 y el Infinia Diésel $1.915.

Axion: la nafta Súper se vende a $1.711, la Quantum a $2.019, el Diésel X10 a $1.854 y el Quantum Diésel a $2.059.

Shell: la nafta súper cuesta $1.774; la V-Power, $2.052; el Evolux Diésel, $1.778, y el V-Power Diésel, $2.044.

Comentarios