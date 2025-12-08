Un vecino encontró un oso melero en su casa y dio aviso a las autoridades

Estos animales pueden asustarse y lastimar a las personas, y también pueden resultar heridos si no se los manipula correctamente.

En la madrugada de este domingo, un vecino se comunicó con la Guardia Urbana Municipal de Puerto Vilelas, para informar la presencia de un animal desconocido en su domicilio.

Al llegar al lugar, el equipo constató que se trataba de un oso melero, una especie autóctona que suele habitar en zonas de monte.

La Guardia intervino rápidamente, resguardó al animal y lo trasladó hasta un sector rural seguro, donde fue liberado en perfecto estado.

En estos días de altas temperaturas y escasez de agua, es frecuente que los osos meleros se acerquen a zonas urbanas buscando alimento o hidratación.