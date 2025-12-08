Servicios disponibles del NBCH para operar este lunes feriado

Durante la jornada, estarán disponibles NBCH24 Online Banking en su versión app y web, los cajeros automáticos, depósitos y extracciones en terminales de autoservicio, así como las compras con tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y online.

Con motivo del feriado nacional por el Día de la Virgen, este lunes 8 de diciembre no hubo atención presencial en sucursales ni minifiliales de Nuevo Banco del Chaco. Sin embargo, todos los clientes pueden operar con normalidad a través de los canales digitales y electrónicos que permanecen activos las 24 horas.

Durante la jornada, estarán disponibles NBCH24 Online Banking en su versión app y web, los cajeros automáticos, depósitos y extracciones en terminales de autoservicio, así como las compras con tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y online.

Con NBCH24 Online Banking, los clientes pueden realizar operaciones habituales y trámites esenciales sin necesidad de concurrir a una sucursal. Entre las funciones disponibles se encuentran:

Pago de servicios e impuestos

Compras con QR

Envío de dinero

Solicitud de préstamos

Inversiones

Blanqueo de PIN de tarjeta de débito

Aviso de viaje al exterior

Consultas de tarjetas y movimientos

Gestión integral de productos y servicios

La operatoria en línea se encuentra disponible en cualquier momento desde la app o desde la web oficial 24.nbch.com.ar.

Pagar servicios suma chances y reintegros

Durante el feriado, también se mantienen vigentes las promociones especiales por pagar servicios a través de NBCH24:

Cada pago de servicios realizado entre noviembre de 2025 y enero de 2026 suma automáticamente una chance para participar en:

10 premios mensuales de $350.000 acreditados en tarjeta Tuya Recargable

Gran sorteo final en febrero:

1 premio de $2.000.000

9 premios de $500.000

Además, quienes realicen su primer pago de servicios en NBCH24 recibirán un reintegro del 20% con un tope de $5.000, beneficio válido del 1 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Este incentivo aplica tanto a operaciones desde la app como desde la plataforma web. Para pagar se debe ingresar a «Nuevo Pago», colocar el código de pago electrónico de la boleta y confirmar.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Fuente:datachaco

