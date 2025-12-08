Sáenz Peña: Rescataron a una cría de mono Carayá, abandonado a la vera de la Ruta 95

Un vecino de la zona fue quien encontró el ejemplar dentro de una caja y lo entregó a la Policía. Lo trasladaron al Complejo Ecológico Municipal.

Una pequeña cría de mono Carayá, de apenas dos meses de vida, apareció sola, asustada y abandonada en una caja, a la vera de la Ruta Nacional 95, entre las calles 23 y 25 de Sáenz Peña.

Fue Cristian V. de 22 años, un joven vecino del barrio Nalá, quien se topó con la escena y no dudó un instante: tomó al monito y lo llevó directamente a la Comisaría Tercera.

Los efectivos policiales activaron rápidamente el protocolo y trasladaron al pequeño al Complejo Ecológico Municipal. Allí lo recibió Juan Antonio Contreras, jefe de guardia del turno tarde, quien confirmó que se trataba de un Carayá macho, una especie emblemática de nuestra región y en pleno desarrollo.

El animal se encuentra ahora bajo cuidados especiales: será alimentado, hidratado y contenido, porque a su corta edad «necesita calor, cuidados constantes y contacto», explicaron en el establecimiento. Una vez estable, será integrado a un ambiente seguro, donde pueda crecer protegido.

Mientras tanto, la Policía intenta determinar cómo terminó un bebé de mono solo en medio de la ruta, una situación que abre interrogantes sobre posibles casos de tráfico o abandono.

Fuente:datachaco

Comentarios