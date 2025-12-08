Saenz Peña: Dos adolescentes circulaban en una moto robada a alta velocidad y quedaron detenidos

Los jóvenes, de 16 años, fueron interceptados por la Policía mientras realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta con pedido de secuestro.

Dos adolescentes de 16 años fueron demorados en el barrio San Miguel de Sáenz Peña, luego de ser sorprendidos circulando en una motocicleta robada. El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo de la Comisaría Tercera.

Según informó la Policía, los jóvenes se desplazaban a alta velocidad, en una moto 110 cc, sin luces y realizando maniobras peligrosas. Tras un seguimiento, los efectivos lograron detenerlos y secuestrar el vehículo, una Appia Citi Plus 110 cc negra, que presentaba faltantes de carenado y tenía pedido de secuestro activo, desde el 6 de agosto.

La denuncia original había sido radicada en la Comisaría Segunda, por Ezequiel Jeremías Muñoz, en el marco de una causa por «Supuesto hurto».

Por disposición de la Fiscalía N.º 1, a cargo del Dr. César Collado, los menores fueron trasladados para el examen médico correspondiente, y las actuaciones, junto con la motocicleta recuperada, fueron remitidas a la Comisaría Segunda, por jurisdicción.

