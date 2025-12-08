Recategorización para monotributistas en 2026: plazos, pasos y topes vigentes

La agencia fijó dos períodos obligatorios para que los contribuyentes revisen su escala y actualizó los topes de facturación y las cuotas mensuales que regirán durante el próximo año.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció las dos instancias en las que los monotributistas deberán revisar su categoría durante 2026. El trámite, que es obligatorio para quienes superen o no alcancen los parámetros de su escala actual, tiene fechas concretas y se realizará de manera completamente virtual.

La recategorización es el proceso mediante el cual cada contribuyente verifica si continúa dentro de los límites de su categoría o si corresponde pasar a otra. ARCA toma como referencia los ingresos brutos acumulados, el consumo eléctrico, el monto de alquileres y otros indicadores que permiten determinar si la actividad declarada coincide con los parámetros vigentes.

Cuando un monotributista excede los topes de su escala, debe avanzar a la siguiente o a la que se ajuste a sus registros para evitar sanciones. No realizar el trámite puede derivar en multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y en liquidaciones retroactivas por diferencias no abonadas.

¿Cuándo se realizará el trámite en 2026?

ARCA definió dos ventanas de recategorización para el próximo año:

Primera instancia: últimos días de enero y primeros de febrero.

Segunda instancia: agosto de 2026.

¿Cómo hacer la recategorización?

El procedimiento es digital y se completa en pocos pasos:

Ingresar a arca.gob.ar con CUIT y Clave Fiscal.

Seleccionar «Recategorizarme» y luego «Confirmar recategorización».

Actualizar los datos solicitados: ingresos, superficie afectada, consumo de energía, entre otros.

Emitir el comprobante F.184 y descargar la nueva credencial de pago.

Quienes continúan dentro de los parámetros de su categoría actual no están obligados a recategorizarse.

Categorías y topes vigentes

Mientras se acerca el primer período de recategorización, ARCA ratificó los montos de facturación y las cuotas mensuales vigentes para diciembre:

Categoría A: tope $8.992.597,87 – cuota $37.085,74

Categoría B: tope $13.175.201,52 – cuota $42.216,41

Categoría C: tope $18.473.166,15 – servicios $49.435,58 / bienes $48.320,22

Categoría D: tope $22.934.610,05 – servicios $63.357,80 / bienes $61.824,18

Categoría E: tope $26.977.793,60 – servicios $89.714,31 / bienes $81.070,26

Categoría F: tope $33.809.379,57 – servicios $112.906,59 / bienes $97.291,54

Categoría G: tope $40.431.835,35 – servicios $172.457,38 / bienes $118.920,05

Categoria H: tope $61.344.853,64 – servicios $391.400,62 / bienes $238.038,48

Categoría I: tope $68.664.410,05 – servicios $721.650,46 / bienes $355.672,64

Categoría J: tope $78.632.948,76 – servicios $874.069,29 / bienes $434.895,92

Categoría K: tope $94.805.682,90 – servicios $1.208.890,60 / bienes $525.732,01.

Fuente:datachaco

Comentarios