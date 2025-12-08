Operativo Impenetrable 130: reprograman entregas por la lluvia

La lluvia obligó a concentrar las entregas de este lunes en tres localidades y el resto del cronograma quedará sujeto a confirmación esta tarde. La ministra Gabriela Galarza supervisa el operativo en territorio.

Las precipitaciones registradas en la zona obligaron a modificar el esquema inicial del Operativo Impenetrable 130. Las entregas previstas para este lunes 8 fueron reprogramadas para las 14:00, en los siguientes puntos: Villa Río Bermejito, Barrio Norte y Puerto Lavalle.

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, se encuentra en territorio coordinando el operativo y monitoreando el avance de las entregas.

El cronograma correspondiente al martes 9 será confirmado este lunes a partir de las 18:00. Se solicita a las familias mantener la calma y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.

El operativo

El Gobierno provincial, junto al Estado nacional, puso en marcha el Operativo Interfluvio Chaqueño Nº 130, destinado a asistir a familias de El Impenetrable. Durante cinco jornadas consecutivas los equipos recorrerán localidades y parajes con el fin de entregar módulos alimentarios y agua a hogares previamente registrados en el padrón oficial.

Según informaron autoridades provinciales, el despliegue permite llegar con asistencia directa a 5.000 familias de comunidades originarias y criollas que habitan la región del interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejo. Además de las entregas, los facilitadores de Ñachec realizan relevamientos para canalizar demandas específicas ante organismos provinciales y nacionales.

Cronograma actualizado

Lunes 8 de diciembre (Reprogramado por lluvia)

Villa Río Bermejito

Barrio Norte

Puerto Lavalle

Paraje 10 de Mayo

Martes 9 de diciembre (A confirmar a partir de las 18:00)

Parajes: Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, El Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar, Tres Pozos, Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

Miércoles 10 de diciembre

El Espinillo, Pozo del Bayo, Palo Santo, Víboras Blancas, Pozo La China, Fortín Lavalle, El Obrador, La Sirena y Paso Sosa.

Jueves 11 de diciembre

Parajes: El Canal, San Luis, El Escondido, El Toroltay, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini.

Viernes 12 de diciembre

Lotes 6, 39 y 614; parajes Las Vertientes, Los Milagros, Santa Carmen y La Pelolé.

Comentarios