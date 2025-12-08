Más denuncias complican a Ricardo Osuna por vacas robadas halladas en sus campos

Las nuevas denuncias de productores reactivaron el frente judicial contra el abogado, luego de que las vacas fueran encontradas en campos de su propiedad mientras aún sigue detenido por otra causa de abigeato.

Nuevas presentaciones de productores rurales volvieron a colocar al abogado Ricardo Ariel Osuna bajo la lupa judicial. Los animales denunciados como sustraídos fueron encontrados días antes en establecimientos vinculados al letrado, que continúa detenido por una causa de abigeato.

Entre el 6 y 7 de diciembre, tres productores rurales denunciaron la falta de cuatro vacas ante la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, a cargo de Noelia Miño.

Cada caso coincidía en dos puntos: los animales estaban identificados con marca y señal, y ninguno había sido vendido. En ese contexto, F.A.F. reportó la sustracción de dos vacas, I.L.S.G. denunció la desaparición de otra res y V.R.M. alertó el faltante de una cuarta vaca y dejó constancia de que no hubo movimientos comerciales en la zona.

Los cuatro animales habían sido hallados el 5 de diciembre en establecimientos propiedad de Osuna, quien ya estaba detenido por «supuesto abigeato». Ante estas nuevas denuncias, la Justicia abrió otra causa en su contra, esta vez por «supuesto encubrimiento por receptación».

La detención del 5 de diciembre

El viernes por la noche, cerca de las 23:50, una comisión de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental detuvo a Osuna en su vivienda de avenida 25 de Mayo, en Resistencia.

El operativo, ordenado por la fiscal María Emilia Rudaz, contó con la participación del Departamento Rural Metropolitano y del Departamento de Investigaciones Complejas, este último bajo la coordinación del comisario Dimas Romero.

La nueva detención quedó ligada al hallazgo de los animales denunciados como robados en predios vinculados al abogado.

La primera detención de Osuna

La situación de Osuna se agrava por su historial reciente. Nueve meses atrás, el 4 de marzo de 2025, había sido detenido en un campo alquilado en La Leonesa, luego de que la policía encontrara ganado denunciado como sustraído.

En aquel operativo —que incluyó episodios de resistencia a la autoridad y daños, según la investigación— los agentes secuestraron además una Toyota Hilux registrada a nombre de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que contaba con pedido de secuestro judicial.

Osuna recuperó la libertad 41 días después, tras ofrecer como fianza un inmueble valuado en 325 millones de pesos, una de las cauciones más elevadas en la historia judicial del Chaco. La Justicia le impuso entonces restricciones estrictas: límites de circulación, prohibición de acercamiento y presentaciones periódicas.

