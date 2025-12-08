Makallé: una camioneta perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado

Un grupo de jóvenes fue protagonista del accidente este lunes por la mañana en el acceso a la localidad, luego de que el conductor se quedara dormido.

En las primeras horas de este lunes, personal de la Comisaría de Makallé intervino en un accidente de tránsito registrado en el acceso a la localidad. Los jovenes que viajaban dentro de la camioneta no sufrieron heridas graves y solo se registraron daños materiales.

Según informaron fuentes policiales, una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cinco jóvenes —el conductor de 24 años, acompañado por otros de 22, 23 y 20, además de una menor de 17— colisionó contra un poste de alumbrado público.

Los ocupantes manifestaron que, al ingresar a Makallé, el conductor se habría quedado dormido, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra la estructura. Afortunadamente, ninguno de los jóvenes resultó lesionado y solo se registraron daños materiales.

La Fiscalía en turno fue notificada e interviene en las actuaciones correspondientes.

