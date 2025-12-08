La devoción pudo más que el mal clima: cientos de fieles peregrinaron por el Día de la Virgen

La tradicional caminata nocturna que recorre el Gran Resistencia, movilizó a cientos de fieles desde las 2 am.

En la madrugada de este 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, se realizó una nueva edición de la peregrinación nocturna que cada año convoca a miles de fieles en el Gran Resistencia.

La caminata partió a las 2 de la mañana desde la rotonda de las rutas 11 y 16, en la capital chaqueña, y tuvo como destino final el Santuario Inmaculada Concepción de María, en la ciudad de Barranqueras.

A pesar de la lluvia que se desató durante la madrugada, la devoción pudo más que el mal clima. Los peregrinos avanzaron entre rezos, cantos y manifestaciones de fe, muchos de ellos a caballo, otros con banderas y la mayoría bajo paraguas para resguardarse del agua.

Al llegar al santuario, los participantes fueron recibidos con la misa de los peregrinos, un momento central para quienes cada año cumplen la promesa de caminar durante la noche para honrar a la Virgen.

