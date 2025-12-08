Inauguraron el frigorífico municipal de Pampa del Infierno

Comenzará a operar para toda la región, con los controles sanitarios.

Se inauguró este domingo el frigorífico municipal de Pampa del Infierno, con unos 350 metros cuadrados cubiertos que albergan áreas de embarcadero, noqueo, insensibilización, zonas de faena diferenciadas, cámara frigorífica con paneles térmicos, sanitarios y sectores operativos destinados al personal.

Durante el acto de inauguración, el gobernador Leandro Zdero destacó que la inauguración del moderno frigorífico «llega después de años de espera» y es una respuesta concreta a un reclamo histórico del sector.

El mandatario señaló que la obra se ejecutó con fondos propios de la Provincia y la coordinación del municipio conducido por la intendenta Glenda Seifert, al tiempo que afirmó que el frigorífico comenzará a operar para toda la región con estándares de calidad y controles sanitarios.

«Es un frigorífico de características importantes en materia de controles, cámaras y equipamiento. Era una obra que quedó pendiente de gestiones anteriores y por suerte hoy hemos podido darle respuesta», sostuvo.

Por su parte, la intendente Glenda Seifert celebró la concreción de una obra largamente esperada por productores, trabajadores y vecinos, y resaltó el impacto que tendrá en el funcionamiento diario del municipio.

Además del edificio principal, se ejecutaron corrales con cerca de 250 metros cuadrados de superficie cubierta y capacidad para 80 cabezas de ganado vacuno, junto con una torre tanque metálica con un reservorio de 15.000 litros.

La segunda etapa incorporó obras complementarias como oficinas administrativas de 60 metros cuadrados, una caldera horizontal a leña con carga automática y un tanque intermedio de 1.000 litros, un nuevo embarcadero metálico, equipo de frío para la cámara frigorífica y la ampliación de la pileta. También se realizó el cerco perimetral, un decantador general y una cámara interceptora de sólidos.

