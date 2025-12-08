Finde XXL: casi 1,4 millones de turistas impulsaron un gasto récord para cerrar el año

Con más de 1,3 millones de viajeros en movimiento, el feriado por la Inmaculada Concepción de María volvió a posicionarse como un anticipo de la temporada de verano, con estancias más breves pero un gasto diario en alza y un impacto clave en las economías regionales.

Casi 1,4 millones de personas se movilizaron por el país durante el último fin de semana largo del año y dejaron un gasto total de $249.370 millones. La fecha volvió a posicionarse como un anticipo de la temporada de verano, pese a un clima inestable que condicionó la elección de algunos destinos.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre el 6 y el 8 de diciembre viajaron 1.377.810 turistas, un 43,5% más que en el mismo fin de semana de 2023. En 2024 no hubo feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, de modo que la comparación se realiza contra 2023.

La estadía promedio fue de dos noches, por debajo de los 2,6 días registrados el año pasado. La tendencia confirma que las familias ajustan sus presupuestos y optan por escapadas más breves, de cercanía y con gastos acotados.

El gasto diario promedio por turista alcanzó los $90.495, lo que representa un aumento real del 8,8% interanual. La mayor parte del consumo se concentró en servicios esenciales y en propuestas con alto valor percibido, como gastronomía, actividades culturales y excursiones cortas.

En total, los desembolsos del fin de semana crecieron un 20,1% real frente a 2023, consolidando a los feriados largos de noviembre y diciembre como impulsores tempranos de la temporada estival.

Los destinos con mayor afluencia fueron Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades de fuerte tradición religiosa: Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

Balance anual: más de 13,3 millones de turistas en ocho fines de semana largos

Entre enero y diciembre de 2025 se celebraron ocho fines de semana largos, en los que viajaron 13.342.750 turistas. El movimiento económico asociado se estimó en $2.971.578 millones, equivalentes a unos US$ 2.030 millones.

El impacto fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por el impulso que generó en miles de pymes vinculadas al turismo, especialmente en economías regionales.

Turismo de compras: cae el flujo hacia Chile

El turismo de compras desde Neuquén hacia Chile registró una caída cercana al 15% interanual, según la Corporación para el Desarrollo Turístico de La Araucanía.

Las medidas económicas nacionales como la apertura importadora, la eliminación del cepo y la reducción de impuestos achicaron la brecha de precios, lo que desincentivó los viajes. Aunque los turistas argentinos siguen cruzando la cordillera, la afluencia disminuyó y las reservas para Navidad y Año Nuevo también muestran un retroceso.

Chaco: ocupación baja y fuerte impacto del clima

En Chaco, el movimiento turístico fue limitado y se mantuvo en niveles bajos en todas las regiones: Litoral, Centro–Sudoeste e Impenetrable. El comportamiento respondió tanto a factores climáticos como a la dinámica estructural del turismo chaqueño, que suele funcionar como destino de tránsito durante los fines de semana largos.

En El Impenetrable, las altas temperaturas, las alertas por calor extremo y la inestabilidad climática redujeron la demanda hacia destinos de naturaleza profunda, donde predominan actividades al aire libre. La necesidad de tomar decisiones de viaje con escasa anticipación, frente a condiciones adversas, derivó en bajas tasas de reserva.

El gasto diario promedio se estimó en $65.000 por turista, incluyendo una comida completa y traslados, y la estadía se mantuvo en dos días, en línea con el formato de escapadas cortas.

Aun con niveles de ocupación reducidos, la actividad se sostuvo apoyada en una agenda cultural y recreativa concentrada en Resistencia. Entre las propuestas destacadas del fin de semana figuraron el 9° Festival de la Cerveza Artesanal, el festejo por los 10 años del Bloco de Percusión Los Girasoles y la Noche de Ballet y Danza.

Fuente:datachaco

