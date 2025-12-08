Detenido por amenazar de muerte a su expareja y a su hija: «Las voy a apuñalar dormidas»

La denunciante relató que el hombre también lanzó amenazas contra su hija y contra su pareja actual, diciendo que iba a «apuñalarlos mientras duermen».

Un grave episodio de violencia de género ocurrió durante la madrugada de este lunes en Fontana, donde un hombre de 50 años fue detenido luego de ser denunciado por amenazar de muerte a su expareja y a la hija de ella. El hecho se registró alrededor de la 01:35, en la intersección de avenida Sarmiento y calle Roldán, en el barrio Quebracho.

Según el parte policial, la intervención comenzó tras un aviso ingresado al Sistema de Alerta 911, en el que la mujer de 45 años solicitó ayuda urgente. Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Primera de Fontana se entrevistaron con la mujer, quien aseguró que su exmarido, A.V.G, había llegado en estado de ebriedad, se tornó violento y la amenazó de muerte.

La denunciante relató que el hombre también lanzó amenazas contra su hija y contra su pareja actual, diciendo que iba a «apuñalarlos mientras duermen» y que a ella la iba a «matar a golpes». Ante la situación, la policía procedió a detener a A.V.G y trasladarlo a Medicina Legal, para luego ser entregado a la Guardia de Prevención.

La denuncia fue formalizada por la mujer, quien detalló que el ataque verbal comenzó alrededor de las 22:45, cuando su expareja irrumpió en la vivienda, discutió con ambas y las intimidó reiteradamente.

La causa quedó en manos del Equipo Fiscal Especializado en Violencia de Género N° 9, a cargo de la fiscal María Candela Valdez (subrogante). Como medidas de protección, la fiscalía dispuso la aprehensión del acusado, su identificación formal con planilla prontuarial, la entrega de un botón de pánico a la víctima y la intervención de las líneas 137 y 102.

