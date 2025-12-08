Con Boca eliminado, River quedó afuera de la Copa Libertadores y jugará la Sudamericana

El Millonario quedó sin chances de acceder a la fase previa de la Libertadores y disputará la Copa Sudamericana 2026, según confirmó Conmebol.

River cerró anticipadamente su 2025 tras quedar eliminado en octavos de final del Torneo Clausura ante Racing, un golpe que aceleró las vacaciones del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Sin compromisos competitivos por delante, el Millonario seguía atento a la definición de los Playoffs por una razón concreta: aún tenía una mínima esperanza de clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores.

Su cuarta posición en la Tabla Anual le garantizaba un boleto a la Copa Sudamericana, pero dejaba abierta la ilusión de aspirar a algo más. Para llegar a la instancia previa de la Libertadores, River dependía de que Boca se consagrara campeón del Clausura. Sin embargo, esa posibilidad se esfumó este domingo. El gol de Adrián Maravilla Martínez en La Bombonera selló el triunfo de Racing por 1-0 en semifinales y eliminó al Xeneize del certamen, dejando sin efecto el único escenario que beneficiaba al Millonario.

 

