Buscan intensamente a dos adolescentes desaparecidas en Villa Ángela

Buscan intensamente a dos adolescentes desaparecidas en Villa Ángel
La menores fueron vistas por última vez este domingo al mediodía.
08/12/2025 – 08:20 hs
Actualizado 08:27 hs
Menores buscadas en Villa Ángela
La Policía del Chaco emitió un pedido de paradero para ubicar a dos adolescentes desaparecidas desde el domingo 7 de diciembre de 2025 en la ciudad de Villa Ángela. La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda, donde familiares expresaron su preocupación y pidieron la difusión urgente del caso.
YANET VANESA VERÓN – 14 años
Altura: 1,60 metros
Contextura: mediana
Tez: blanca
Cabello: largo castaño
Vestimenta: pantalón violeta y remera violeta
ANTONELLA ZIMEK – 16 años
Altura: 1,70 metros
Contextura: delgada
Tez: blanca
Cabello: largo
Vestimenta: calza negra y remera blanca
Ambas jóvenes fueron vistas por última vez en inmediaciones de Boulevard San Martín y Necochea, en Villa Ángela, alrededor del mediodía del 07/12/2025. Desde entonces no se tiene información sobre su ubicación.
La Policía solicita a cualquier persona que pueda aportar datos acercarse a la unidad policial más cercana, comunicarse con la Comisaría Segunda de Villa Ángela o llamar de inmediato al servicio de emergencias 911.