Buscan intensamente a dos adolescentes desaparecidas en Villa Ángela

Buscan intensamente a dos adolescentes desaparecidas en Villa Ángel

La menores fueron vistas por última vez este domingo al mediodía.

08/12/2025 – 08:20 hs

Actualizado 08:27 hs

Menores buscadas en Villa Ángela

La Policía del Chaco emitió un pedido de paradero para ubicar a dos adolescentes desaparecidas desde el domingo 7 de diciembre de 2025 en la ciudad de Villa Ángela. La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda, donde familiares expresaron su preocupación y pidieron la difusión urgente del caso.

YANET VANESA VERÓN – 14 años

Altura: 1,60 metros

Contextura: mediana

Tez: blanca

Cabello: largo castaño

Vestimenta: pantalón violeta y remera violeta

ANTONELLA ZIMEK – 16 años

Altura: 1,70 metros

Contextura: delgada

Tez: blanca

Cabello: largo

Vestimenta: calza negra y remera blanca

Ambas jóvenes fueron vistas por última vez en inmediaciones de Boulevard San Martín y Necochea, en Villa Ángela, alrededor del mediodía del 07/12/2025. Desde entonces no se tiene información sobre su ubicación.

La Policía solicita a cualquier persona que pueda aportar datos acercarse a la unidad policial más cercana, comunicarse con la Comisaría Segunda de Villa Ángela o llamar de inmediato al servicio de emergencias 911.

